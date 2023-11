Lecce Milan, Musah entra e fa il terzino! Problema fisico per Calabria: il primo cambio per Pioli dopo l’intervallo

Qualche problemino fisico, come riportato da DAZN, per il terzino del Milan Davide Calabria che non è entrato in campo per il secondo tempo.

Al suo posto Pioli ha puntato su Musah, in un ruolo sicuramente inedito per il centrocampista statunitense.

