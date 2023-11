Marelli a Danz ha analizzato la prestazione dell’arbitro Abisso in Lecce Milan, match valido per la dodicesima giornata

Le parole di Marelli a Danz sulla prestazione dell’arbitro Abisso in Lecce Milan, match valido per la dodicesima giornata:

«Gol annullato al Lecce? Un piccolo errore arbitrale non era posizionato bene, è stato richiamato al Var per non aver visto il contatto. Fallo? La linea è questa quindi è giusto che sia intervenuto il Var e abbia richiamato l’arbitro. Errore grave di Abisso su Pongracic, era posizionato male, il fallo di mano è netto. Espulsione Giroud? Ha detto qualcosa di troppo »

