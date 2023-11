Lecce Milan, un giocatore a riposo nei pugliesi: ecco chi è il giocatore che salterà la sfida contro i rossoneri

Come si legge dal report dell’allenamento sul sito ufficiale del Lecce, oggi Almqvist è rimasto a riposo dopo essersi fermato per un problema muscolare nella giornata di ieri. Non ci sarà per la sfida contro il Milan.

Corfitzen è stato impegnato in un lavoro personalizzato. I ragazzi di D’Aversa domani faranno la rifinitura al mattino al Via de Mare.

