Risultati Europa e Conference League: all’Atalanta basta Djimsiti. Il tabellino delle italiane impegnate

Sono terminati i match delle 21 di Europa e Conference League. Dopo la sconfitta della Roma per 2-0 contro lo Slavia Praga, vince sia la Fiorentina che l’Atalanta per 1-0 contro lo Sturm Granz grazie alla rete di Djimsiti che vale la qualificazione al turno successivo.

In EL da segnalare la vittoria dello Sporting per 2-1 nello stesso girone dei nerazzurri e la vittoria del West Ham contro l’Olympiakos e del Marsiglia contro l’AEK per 2-0. Si conclude così questa settimana di coppe europee con il Milan che ha vinto in Champions contro il PSG.

