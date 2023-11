Marin Pongracic, difensore centrale del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan

PAROLE – «È stata una partita dura per noi a Roma. Credo che abbiamo fatto un’ottima partita dal decimo minuto. Abbiamo giocato bene, con personalità, giocando da squadra e creando molte occasioni. È molto dura per noi tornare a casa senza punti dopo quello che abbiamo fatto. Non abbiamo avuto tempo per pensare alla delusione, ci siamo rimessi subito al lavoro per preparare la partita contro il Milan. Siamo sempre pronti a competere contro grandissimi attaccanti. Lo abbiamo fatto bene a Roma, avevano Lukaku e Dybala. Il Milan è un top club con individualità tra le migliori in Italia. Non abbiamo paura e dobbiamo cercare di fare il meglio per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo difendere come squadra, a livello individuali sono davvero forti e potremmo fare fatica. Abbiamo analizzato i loro punti di forza, dobbiamo difendere con intensità ed intelligenza. Leao e Giroud sono tra i migliori in Italia, ma possiamo farcela. Umore? Siamo ripartiti come già fatto in passato. È stato difficile, meritavamo di più. Era normale la Roma potesse creare occasioni da gol negli ultimi 5 minuti con 4 attaccanti in campo. Ora non ci pensiamo più: mettiamo nel mirino il Milan e cerchiamo di dare il massimo in campo».

