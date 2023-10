Il match tra Lecce e Sassuolo, valevole per l’ottavo turno di campionato, è terminato sull’1 ad 1: ecco come cambia la classifica in Serie A

Ennesimo pareggio in questo inizio dell’ottavo turno di campionato, Lecce-Sassuolo finisce sull’1 ad 1. In gol Berardi e Krstovic. Ecco come cambia la classifica in Serie A, in attesa della partita di domani dell’Inter contro il Bologna.

Inter 18

Milan 18

Napoli 14

Juventus 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 12*

Bologna 10

Sassuolo 10*

Frosinone 9

Torino 9

Monza 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Lazio 7

Udinese 5*

Empoli 4*

Salernitana 3

Cagliari 2

*= una partita in più

