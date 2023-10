Lecce e Sassuolo si sfidano stasera per un match valevole per l’ottavo turno del campionato di Serie A: le formazioni ufficiali

Lecce e Sassuolo sono scese in campo da poco per un match valido per l’ottavo turno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali: Dionisi si affida ancora all’ex Inter Pinamonti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pogracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

L’articolo Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG