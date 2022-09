Il presidente del Lecce Sticchi Damiani è tornato sugli errori arbitrali che si sono verificati nel corso della partita contro il Monza

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ai microfoni di Telerama è tornato sugli errori arbitrali a sfavore dei giallorossi nel corso della partita pareggiata contro il Monza.

ERRORI – «Ci sono stati tutti i contatti ed i confronti che da un punto di vista istituzionale un club è tenuto ad avere con le istituzioni e con la classe arbitrale. Da un po’ di tempo per i club è possibile interloquire tramite una serie di canali con i vertici arbitrali per avere un confronto, perché a caldo e lo confermo anche oggi non riuscivo a trovare un appiglio regolamentare per giustificare le decisioni arbitrali. Quando parlo di appigli mi riferisco a quelle attenuanti che possono consentire all’arbitro di giustificare l’errore e renderlo meno macroscopico ma non c’è nulla che riesca ridimensionarli».

AMMISSIONE – «Quello che mi fa piacere che dai confronti avuti con i vertici arbitrali sia emerso che sono due errori gravi e oggettivi, per distribuire le responsabilità sarebbe utile ricostruire i dialoghi tra arbitro e sala video e abbiamo richiesto anche i dialoghi, perché bisogna capire cosa si sono detti e lo sapremo, ovviamente. Ora come club vogliamo vedere che conseguenze avranno questi due errori sui diretti interessati. I punti persi ieri non ce li restituirà nessuno, ma per essere rispettati, come siamo su tutti i tavoli, abbiamo degli strumenti che ci fornisce il sistema. La cosa importante è che questi episodi provochino voglia di andarci a riprendere il maltolto sul campo».

L’articolo Lecce, Sticchi Damiani: «Due errori gravi e oggettivi, ammesso anche dai vertici arbitrali» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG