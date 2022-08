Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi

Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero completato lo scambio di documenti. Operazione in prestito secco.

The post Lecce Umtiti, il trasferimento incredibile è realtà: domani l’arrivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG