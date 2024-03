Lecce Verona finisce in rissa: testata di D’Aversa ad Henry e doppio rosso: cos’è successo dopo il fischio finale del match – VIDEO

Minuti di altissima tensione dopo il fischio finale di Lecce Verona. Il match del Via del Mare valevole per il 28° turno di Serie A finisce in rissa. Animi caldissimi per i protagonisti di entrambe le squadre.

D’aversa a capocciate con Henry.

Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX — CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024

L’allenatore dei salentini, Roberto D’Aversa, è entrato in campo, si è diretto verso l’attaccante della squadra avversaria Henry e gli ha rifilato una testata. Il direttore di gara ha deciso di estrarre un cartellino rosso in direzione sia del tecnico sia del centravanti francese.

