Roberto D’Aversa ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione da schierare contro l’Inter a San Siro. Ecco il possibile undici del tecnico per provare a frenare la corsa dei nerazzurri in Serie A:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D’Aversa.

L’articolo Lecce, verso l’Inter: D’Aversa ha pochi dubbi proviene da Inter News 24.

