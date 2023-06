L’avvocato che cura gli interessi dell’attaccante belga ha rotto il silenzio per smentire i rumors di mercato degli ultimi giorni.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha intervistato Sebastien Ledure per parlare del futuro di Romelu Lukaku; ecco le sue parole. “Non ci sono discorsi in corso col Milan. Romelu vuole continuare a giocare in Europa, lo ha confermato rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi”.

Romelu Lukaku

“La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro“. L’anno scorso il ruolo di Ledure è stato fondamentale nella trattativa che ha portato l’attaccante in prestito a Milano; si ha la sensazione che quest’anno le cose siano ancora più difficili.

