Calciomercato Napoli, il PSG fa sul serio per Victor Osimhen: i francesi pronti a fare una prima offerta da 115 milioni

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il Napoli è pronto a ricevere la prima offerta del calciomercato estivo per Victor Osimhen.

Il PSG avrebbe pronti infatti 115 milioni per il capocannoniere della Serie A. Non abbastanza per convincere De Laurentiis, ma abbastanza per convincerlo a farlo sedere al tavolo delle trattative.

