Il River Plate ne dà 3 all’Instituto, il portiere del Godoy Cruz segna nel 4-0 al Boca Juniors. Estudiantes e San Lorenzo impattano 1-1

Il River Plate allunga in vetta nella 21ª giornata di Liga Profesional argentina. Stecca il San Lorenzo, il Boca Juniors naufraga a Mendoza contro il Godoy Cruz (4-0). La massima serie del calcio argentino è in diretta su Mola. Rosario Central-Colón chiude il programma nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno.

Il gol iniziale di Santiago Rodríguez aveva messo il match sui binari giusti per l’Instituto Cordoba, passato in vantaggio al Monumental di Buenos Aires. Poi, però, è uscita la forza della capolista River Plate, che ha chiuso la partita con 26 tiri totali. Dopo i miracoli del portiere ospite Roffo, gli esperti De La Cruz e Ignacio Fernández hanno ribaltato la sfida. Al 63′ è anche arrivato l’esordio del diablito Claudio Echeverri, che in Argentina considerano la futura stella del calcio albiceleste. Il giovanissimo classe 2006 ha propiziato il definitivo 3-1 di Beltrán, fornendo l’assist all’attaccante e toccando la sua conclusione di quel tanto che bastava per mettere fuori causa Roffo. Il gol è stato assegnato a Beltrán, ma resta determinante l’ingresso in campo di Echeverri.

In una partita avara di emozioni, Estudiantes e San Lorenzo ottengono un pari che, in fin dei conti, non serve a nessuno. A sbloccare la partita ci ha pensato l’ex Cremonese Ascacíbar, che con un fulmine dalla distanza ha trafitto Batalla. Nel secondo tempo El Ciclón ha pareggiato con il quarto gol in campionato di Adam Bareiro. San Lorenzo ed Estudiantes rimangono rispettivamente terza e quarta, in attesa del match del Talleres secondo che, contro il Lanus quinto, può staccare la concorrenza.

Il Boca Juniors naufraga sul campo del Godoy Cruz: gli xeneizes non sono mai entrati in partita, e la loro serata è stata resa ancora più tragica da Diego Rodriguez, portiere di casa, che ha realizzato un calcio di rigore al 17′. López, Allende e Conechny hanno spianato la strada alla vittoria del Godoy Cruz contro i campioni d’Argentina in carica, che scivolano così all’undicesimo posto in classifica.

Rosario Central-Colón chiude il programma della 21ª giornata su Mola. Gli uomini di casa, favoriti, con una vittoria supererebbero l’Estudiantes al quarto posto. Di contro, la squadra di Santa Fe sono ventesimi e non vogliono peggiorare una classifica comunque già negativa.

