Attraverso i propri social, l’Inter fa gli auguri ad una delle sue leggende più famose, Roberto Boninsegna: il messaggio

Con una video intervista esclusiva sul sito ufficiale dell’Inter e un messaggio toccante, la società fa gli auguri a Roberto Boninsegna in occasione dell’80esimo compleanno.

“Credo nelle rovesciate di Bonimba”: così diceva Stefano Accorsi in uno dei passaggi più celebri di Radiofreccia, film del 1998 diretto da Luciano Ligabue, grande tifoso nerazzurro. Roberto Boninsegna è stato, è e sempre sarà una delle stelle più luminose della grande storia dell’Inter. Un centravanti nato per fare gol, con un destino da sempre tinto di nerazzurro, fin dal giorno della sua nascita: il 13 novembre 1943, esattamente 80 anni fa.

Boninsegna festeggia oggi un compleanno speciale: 80 anni che si intrecciano indissolubilmente alla storia dell’Inter, a partire da quando il piccolo Roberto andava a San Siro a vedere la squadra di Nyers, Skoglund e Lorenzi.

“Giocavo nella Sant’Egidio e sotto la maglia tenevo sempre una maglia nerazzurra: me la faceva mia mamma, che era una magliaia. All’inizio la realizzava un po’ differente, perché c’era l’azzurro davanti e il nero dietro, allora io le dicevo che servivano le strisce. Lei però diceva che avrebbe perso troppo tempo: più avanti però l’ha capito e io giocavo sempre con la maglia dell’Inter sotto quella della Sant’Egidio. Tifavo Inter perché c’erano Nyers, Skoglund e Lorenzi: quando sono entrato nel settore giovanile li ho conosciuti. Giocavamo sempre la domenica mattina: il pomeriggio invece di tornare a Mantova andavo a San Siro per vedere questo trio”

Entrato nel settore giovanile a 14 anni, tornato a giocare in Prima Squadra nel 1969, Boninsegna è diventato il terzo miglior marcatore della storia dell’Inter, con cui ha giocato 281 partite, segnando 171 gol e vincendo uno Scudetto con una straordinaria rimonta sul Milan nella stagione 1970/71.

In quell’anno Bonimba trascinò i nerazzurri, segnando 24 gol e vincendo la classifica cannonieri della Serie A, ripetendosi poi nell’anno successivo con 22 reti. Due titoli di capocannoniere, che sarebbero stati tre se nel 1973/74 non fosse stato assegnato un autogol a Ceccarelli in una sfida contro il Cesena.

Potente, dotato di grande tecnica, con un gran piede sinistro e implacabile sotto porta: Boninsegna è stato un centravanti completo, punto di riferimento per tutti i suoi compagni, in grado di attaccare la profondità, immarcabile per i difensori avversari.

Una vita per il gol, una vita per l’Inter: un amore incancellabile e mai finito, anche dopo il termine della sua avventura nerazzurra nel 1976.

“Il mio gol contro il Foggia è uno dei più spettacolari che ho fatto: mi ricordo che Facchetti ha crossato da sinistra e io inizialmente volevo colpire di testa, ma poi il pallone ha preso un altro giro e ho tentato quella rovesciata. È partito un tiro teso che è andato all’incrocio dei pali: ho sentito San Siro esplodere. Fare un gol così… In più, quel giorno vincemmo anche lo Scudetto”

80 anni meravigliosi pieni di episodi, racconti e momenti indimenticabili, impressi nella memoria e nel cuore di Boninsegna.

In questo giorno speciale il leggendario centravanti nerazzurro fa un regalo a tutti i tifosi dell’Inter, ripercorrendo la sua carriera con un’intervista esclusiva e ricca di curiosità.

Per tutti quelli che credono alle rovesciate di Bonimba: per tutti quelli che ci credono da sempre e per sempre ci crederanno.

Tantissimi auguri a Roberto Boninsegna per i suoi 80 anni da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri!

L’articolo Leggende Inter, compleanno Boninsegna: gli auguri dei nerazzurri -FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG