Nicolò Barella ha disputato una prova ambigua nel match della 12^ di Serie A tra Inter e Frosinone: le pagelle del nerazzurro

La prestazione di Nicolò Barella nella partita della 12^ giornata di Serie A tra Inter e Frosinone ha diviso i tifosi e gli addetti ai lavori. Ecco le pagelle altalenanti ricevute dal centrocampista.

La Gazzetta dello Sport: 7 – Così bene, da inizio stagione, non è mai stato. Buona notizia per Spalletti e per Inzaghi, ovvio. Fa tutto e tutto bene. Gli manca solo il gol, ma arriverà anche quello

Corriere dello Sport: 6 – Solita prestazione in cui fa tantissime cose, ma non fa la differenza. Tra queste c’è un tiro nel finale che è troppo centrale

Tuttosport: 6

TMW: 6.5

L’articolo Pagelle Barella, i tifosi si dividono dopo Inter-Frosinone proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG