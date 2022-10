L’ex difensore centrale della Juventus, Nicola Legrottaglie parla a Radio Bianconera dei bianconeri, ecco cosa dice.

Nicola Legrottaglie, a Radio Bianconera parla della Juventus, ecco cosa dice sulla sua ex squadra, soprattutto sui centrali, su Bremer: “È un ottimo giocatore, ha caratteristiche perfette per un calcio di attesa ma anche per giocare con un baricentro più alto. A volte credo abbia la necessità di essere guidato su come deve leggere certe situazioni. Credo ci voglia ancora un po’ di tempo per vederlo preciso. E’ come se non abbia ancora chiaro come muoversi in alcuni casi. Forse sente ancora l’influenza di Juric. Col tempo però affinerà bene questi difetti e capirà sempre meglio come giocare nella difesa della Juventus.“

Conclude su Leonardo Bonucci: “A volte il tifoso pensa più di pancia e non agisce col cuore. Quelle ferite emozionali, dovute ad alcune scelte controcorrente incidono anche dopo. Ora deve essere anche lui a capire che i tifosi sono ancora feriti da quanto ha fatto lui in passato e agire di conseguenza. Sta a lui ricrearsi quella fiducia che ha perso. E deve farlo per il bene della Juventus, che è primario.“

