Il laterale del Bologna, Andrea Cambiaso di proprietà della Juventus parla in una intervista a DAZN, ecco le sue parole.

Sono queste le parole di Andrea Cambiaso, esterno del Bologna ma di proprietà della Juventus, ecco cosa dice in una intervista a DAZN: “Nella nostra professionale è normale spostarsi, sono cambiamenti positivi. C’è stato il trasferimento alla Juve poi il prestito qui e sono contento. Quando ti chiama una squadra come la Juventus ho spinto molto perché è il club più titolato in Italia ed è un grande traguardo ma adesso penso a qua, so di poter fare molto meglio di come sto facendo.“

Su chi si ispira nel ruolo: “Adesso guardo molto il Manchester City e Cancelo penso sia uno dei terzini più forti del mondo. Mi ispiro a lui. Da piccolino giocavo esterno in attacco e mi sono innamorato di Dybala dai tempi di Palermo. La maglia? L’anno scorso non ci sono riuscito, speriamo di farcela quest’anno.“

