Legrottaglie: «Thiaw? Ci punterei alla grande perché…». L’ex difensore ha parlato del recente acquisto rossonero

In occasione dell’evento “Memorial in ricordo di Claudio Lippi”, l’ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di Milannews24 di Malick Thiaw. Ecco le sue parole:

THIAW – «Quando l’ho visto le prime partite mi sono chiesto come mai non avesse mai giocato prima. Ha delle qualità fisiche importanti, forse tecnicamente deve migliorare ma in un campionato come il nostro e in una squadra come il Milan viene fuori come un talento grazie alla sua fisicità. Nell’ultimo periodo ho visto una piccola involuzione a livello di personalità, l’ho visto meno sicuro ma tutto questo è legato alla situazione che stava vivendo la squadra. Il ragazzo deve ancora ambientarsi ma ci punterei alla grande».

