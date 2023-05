Questa mattina Sportiello ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan in vista della prossima stagione. Le cifre

Questa mattina Sportiello ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com intesa su base triennale (con opzione per un anno aggiuntivo) con ingaggio da 500 mila euro netti a stagione. Arriva a parametro zero dall’Atalanta e sostituirà i partenti Tatarusanu e Mirante come vice Maignan

The post Sportiello Milan: le cifre del contratto con i rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG