Luca Serafini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV soffermandosi anche sulla prossima sfida del Milan contro la Juventus:

«Negli ultimi anni il gap è stato colmato, la Juventus in due lustri è stata inavvicinabile ma negli ultimi anni il Milan ha vinto diverse partite. Sarà una gara alla pari, sono entrambe molto deluse però la posta in palio è troppo grande. Ci aspetta ancora un’altra grande sfida e non è male chiudere con una bella sfida come questa»

