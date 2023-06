Nicola Legrottaglie si presenta come nuovo direttore dell’area tecnica della Sampdoria: le dichiarazioni dell’ex Juve

Nicola Legrottaglie è il nuovo dt della Sampdoria. L’ex Juve si è così presentato in conferenza stampa.

SAMPDORIA – «Sono felice e molto entusiasta di iniziare questa avventura con una progettualità così lungimirante. Il mio ruolo sarà gestire l’area tecnica. Voglio fare grandi cose con questo club e con un tecnico in cui crediamo tantissimo, lo abbiamo inseguito per tanto tempo. Avevamo messo altri profili ma Pirlo ci ha colpito, è quello che volevamo e vogliamo dimostri quanto è forte. Noi siamo convinti che lo trasmetterà all’ambiente, al pubblico e ai giocatori».

PIRLO – «La scelta di Pirlo nasce dall’identità del club. Andrea sposa in pieno la nostra identità per cercare un calcio che convinca la gente ad amarlo. La mia speranza, che diventa certezza, è che abbiamo vinto insieme al Milan uno Scudetto. E la speranza è vincere di nuovo insieme. Se siamo qua non lo vedo come un caso, ma una coincidenza importante».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI NICOLA LEGROTTAGLIE

The post Legrottaglie: «Voglio vincere con Pirlo come fatto al Milan» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG