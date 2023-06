Daichi Kamada sarà presto un nuovo giocatore del Milan. L’Eintracht Francoforte ha già ufficializzato il suo addio

6 Jahre lang ein Adlerträger – Danke für deinen Einsatz, Daichi! 179 Spiele

40 Tore

33 Vorlagen

DFB-Pokalsieger, Europa-League-Sieger Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles erdenklich Gute. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 5, 2023

COMUNICATO – Uno di noi per 6 anni, grazie per il tuo impegno Daichi. 79 partite, 40 gol e 33 assist. Un DFB Pokal e un’Europa League. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo viaggio futuro.

