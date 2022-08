Il club toscano ha un piano per il nuovo obiettivo nel ruolo di difensore centrale.

Campagna acquisti da record per l’Empoli questa, anche se si dovrebbe dire campagna cessioni. Dopo aver venduto Kristjan Asllani all’Inter ieri è stato il turno di Mattia Viti al Nizza per la bellezza di 15 milioni di euro.

Queste operazioni in uscita confermano le grandi abilità dei dirigenti: per sostituire il centrale italiano, secondo il Corriere dello Sport, il desiderio è quello di puntare ad un ritorno di Daniele Rugani. Quest’ultimo ha ancora un anno di contratto con la Juventus, se i bianconeri trovassero un difensore potrebbero rescindere il suo contratto favorendo un suo approdo in Toscana. L’Empoli spalmerebbe il suo ricco ingaggio in più anni.

