Tra i possibili colpi della Juventus ci può essere l’ex Napoli Mertens, il giocatore belga è in condizione di parametro 0.

La Juventus cerca due soluzioni offensive in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Ci sono contatti per l’ex napoletano Mertens, nonostante le trentacinque primavere, il giocatore è di assoluta qualità e in rosa non dispiacerebbe a nessuno. Il belga potrebbe rappresentare una valida alternativa tra gli esterni, soprattutto a sinistra dove si cerca una mezza punta.

Dries Mertens

Il belga è molto legato però alla città di Napoli e dovrà convincersi del fatto della bontà dell’operazione. Non è detto, non è certo, Koulibaly alla Juventus aveva dato la sua disponibilità ma il Chelsea con una offerta di contratto convincente ha deciso di volare in terra inglese anche per non fare uno sgarbo a parità di offerta ai tifosi. Vedremo cosa farà il belga, che ha chiamato il figlio Ciro se riuscirà ad andare all’odiata squadra bianconera dei suoi oramai ex tifosi partenopei.

