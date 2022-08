Il centrale della Juventus, Daniele Rugani ha accettato la destinazione di andare in Turchia al Galatasaray.

Daniele Rugani è ad un passo dal Galatasaray, il difensore centrale della Juventus sta per trasferirsi a titolo definitivo in Turchia. La squadra turca dopo l’orribile annata scorsa, sta compiendo un calciomercato di assoluto livello acquistando anche Torreira dall’Arsenal. Insomma una tabula rasa in rosa simile a quella proprio dei bianconeri.

Il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, bonus compresi. Al calciatore sarà riconosciuto un quadriennale da oltre 2 milioni di euro a stagione. Mancano ancora dettagli importanti, ma la trattativa sta viaggiando nel verso giusto per poter arrivare alla conclusione desiderata. Ora i bianconeri dovranno valutare se fare ancora un centrale difensivo come Milenkovic dalla Fiorentina o Acerbi in uscita per pochi milioni dalla Lazio. Oppure spostare definitamente come centrale il terzino brasiliano Danilo.

