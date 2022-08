Il club partenopeo deve prima cedere un attaccante per poi acquistarne un altro, il Cholito non può aspettare in eterno.

Il Napoli non riesce a vendere Andrea Petagna su cui c’è il Monza che però non riesce a trovare un accordo; gli azzurri se non esce l’attaccante italiano resteranno così. Con tanti saluti a Giovanni Simeone dell’Hellas Verona che sarebbe un obiettivo dei campani; Marca riporta che il Borussia Dortmund starebbe pensando seriamente al figlio di Diego Pablo.

Diego Simeone

I gialloneri devono sostituire Sebastien Haller ai box a tempo indeterminato per un tumore ai testicoli; non sembrano percorribili le ipotesi Krzysztof Piatek, Edin Dzeko ed Edinson Cavani. Nei prossimi giorni il Borussia potrebbe sferrare l’attacco decisivo; il Napoli sta già pensando anche a Giacomo Raspadori.

