L’ex attaccante Alessandro Altobelli parla del prossimo campionato elogiando l’Inter per aver propiziato il ritorno di Lukaku.

Il Mattino ha intervistato Alessandro Altobelli che ha detto la sua sul mercato italiano. “Sarà un campionato affascinante, molto diverso da quello a cui eravamo stati abituati negli anni scorsi. Alcuni calciatori oggi sono pronti a prendersi definitivamente la scena. Mi aspetto ancora qualche colpo da novanta, sì”.

Romelu Lukaku

“Non posso credere che il Napoli non faccia un bel regalo ai suoi tifosi. O che il Milan non risponda a quanto fatto da Inter e Juventus sul mercato. Il colpo migliore fin qui è stato certamente Romelu Lukaku. È un calciatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo da solo per vincere lo scudetto. In più, è economicamente un’operazione perfetta: solo un anno fa il Chelsea spendeva una fortuna, ora l’Inter lo riprende in prestito“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG