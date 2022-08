Queste le parole di Bruno Longhi ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista si esprime sul mercato dell’Inter.

Ecco le parole di Bruno Longhi, il giornalista parla a Radio Sportiva sull’Inter: “Tattica per Bremer sbagliata? Proviamo a capovolgere la tattica. L’Inter compra Bremer, ha bisogno di fare cassa e si trova con lui e con Milan Skriniar ancora da vendere. Si è già visto da adesso che l’Inter non riesce a ottenere quei famosi 70 milioni di plusvalenza e inoltre il PSG, se sapesse che hai già preso Bremer, non offre nemmeno 50 milioni.“

Milan Skriniar

Aggiunge: “Io dico che sarebbe stata un’operazione giusta se fosse stata fatta da una società che non ha problemi di soldi. Siccome l’Inter non è in questa situazione, non poteva correre il rischio di trovarsi tutti e due con una situazione più pesante dal punto di vista economico.” Conclude con queste parole.

