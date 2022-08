Queste le parole di Biasin che parla di Mertens e dell’Inter, così il giornalista si esprime sul social network Twitter.

Ecco le parole del giornalista Biasin su Twitter per quanto riguarda Mertens e l’Inter: “L’Inter non cerca Mertens, non perché non lo ritenga un giocatore valido ma perché si ritiene a posto con i suoi 4 attaccanti. Aggiungiamo anche che se l’obiettivo è ridurre il monte ingaggi non avrebbe senso sommare uno stipendio da 3-4 milioni per una quinta punta di 35 anni.“

Dries Mertens

Claudio Foscarini su SportItalia, parla così di Sanchez: “Ci si aspettava qualcosa di più forse da Sanchez. Ha segnato gol importanti ma non ha avuto continuità. Da uno che ti costa così tanto ci si aspetta delle prestazioni importanti. Non ha dimostrato quelle qualità che gli abbiamo riconosciuto in passato. È arrivato con Lautaro Martinez e Lukaku, era solo il terzo. I riferimenti erano i primi due.“

