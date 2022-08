Queste le parole di Walter Sabatini l’ex direttore sportivo della Salernitana, parla così a Sky Sport del mercato dell’Inter.

Ecco le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana parla a Sky Sport dell’Inter: “Lautaro e Lukaku, credo ritorneranno a grandi livelli. Alexis Sanchez lo avevo visto bene nelle ultime uscite ma non si può fare un’accozzaglia di giocatori. Al Marsiglia troverà le giuste motivazioni, il Velodrome grande stadio. Lukaku? Da capire se riuscirà a superare in fretta il gap psicologico dopo la fuga dello scorso anno ma ha caratteristiche molto importanti.“

Walter Sabatini

Intanto Valentino Lazaro si presenta al Torino arrivato in prestito proprio dall’Inter: “Sono molto contenuto di essere qui. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Mi piaceva il numero 9, però il numero nove è più un numero per gli attaccanti. E il 19 è, per me, il numero perfetto. Non vedo l’ora di iniziare. Un saluto a tutti i tifosi e sempre forza Toro.” come riferito da internews24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG