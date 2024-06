La squadra azzurra che si è salvata all’ultima giornata vorrebbe in prestito due ex Primavera nerazzurri.

La sessione estiva di calciomercato sta per cominciare anche se diverse trattative sono già state intavolate e qualcuna è anche già stata portata a termine. In questi giorni si parlerà molto dei prestiti visto che dal 12 al 14 giugno dovranno essere esercitati i diritti di riscatti laddove sono previsti; l’Inter conoscerà il futuro di diversi giovani in giro per l’Italia e per l’Europa.

Dalla Serie B

Due di questi sono Filip Stankovic e Sebastiano Esposito: entrambi hanno giocato nella Sampdoria nella stagione appena conclusa. Il figlio d’arte è stato il portiere titolare ed è riuscito a portare a casa 8 clean sheets mentre l’attaccante ha giocato 23 gare segnando 6 goal. Entrambi possono essere riscattati dai blucerchiati ma è molto improbabile che liguri accettino di comprare lo stabiese. L’estremo difensore costa 5 milioni ma non è escluso che ci sia un rinnovo del prestito mentre Esposito doveva essere riscattato per 7 milioni in caso di promozione.

L’asse nerAzzurro

Secondo la Gazzetta dello Sport su entrambi c’è l’Empoli, a conferma degli ottimi rapporti tra le parti visti i precedenti di Federico Dimarco, Kristjan Asllani, Martin Satriano e Andrea Pinamonti. I toscani li vorrebbero in prestito ma l’Inter su Sebastiano Esposito avrebbe idee diverse: l’attaccante che è riuscito a segnare un goal in Serie A con la maglia nerazzurra potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

