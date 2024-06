È scoppiato un putiferio ed a generarlo sono state le dichiarazioni dell’allenatore che ha appena vinto la Champions League.

Carlo Ancelotti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale è stato piuttosto perentorio sul Mondiale per Club: “La Fifa si scordi pure che calciatori e club partecipino a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni di euro, la Fifa vorrebbe darci quella cifra per tutta la competizione. Come noi altri club rifiuteranno l’invito“. Alla competizione parteciperà anche l’Inter ma queste dichiarazioni sollevano un grosso interrogativo: finora si è sempre vociferato di ricavi garantiti di almeno 50 milioni di euro ad ogni partecipante mentre le parole del tecnico neo campione d’Europa sottintendono che l’incasso sia molto minore.

Florentino Perez

La rettifica

Il tecnico tramite i Social è poi intervenuto così: “Le mie parole sulla Coppa del Mondo per Club FIFA non sono state interpretate nel modo in cui intendevo. Nulla potrebbe essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di partecipare a un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid”.

Il club

Il Real Madrid ha diffuso prontamente questo comunicato ufficiale: “Il Real Madrid C.F. comunica che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione al nuovo Mondiale per Club che sarà organizzato dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Il nostro Club gareggerà quindi, come previsto, in questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora con un nuovo titolo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo“.

