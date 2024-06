Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti è molto curioso dell’impatto che potrà avere il centrocampista polacco.

Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com in cui ha affrontato tanti temi a partire dal rinnovo di Lautaro Mertinez. “Non ho mai avuto il dubbio che non rinnovasse perché conosco bene Lautaro e so che insieme alla sua famiglia sta tanto bene a Milano, dove è amatissimo dai tifosi. Poi esistono le trattative e ci può stare che ognuno abbia le proprie pretese, ma poi in definitiva si rientra a casa e si riflette sempre sulla cosa più giusta da fare e io sono sempre stato convinto che Lautaro prendesse la strada corretta, riflettendo anche sugli sforzi che ha fatto l’Inter per potergli proporre questo contratto. Così è stato, si è arrivati a un accordo e siamo contenti tutti, l’Inter, Lautaro e i tifosi. Adesso bisogna solo guardare al futuro”.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Lautaro bomber all-time in maglia nerazzurra

“Lautaro ha tutti i presupposti per arrivarci, poi lo sappiamo, nel calcio è difficile fare certe previsioni, ma se continua così non ho alcun dubbio sul fatto che possa farcela”.

La prossima Serie A

“Sarà un campionato difficile ed equilibrato, ci sarà da difendere il ventesimo scudetto con la consapevolezza di essere forti e di voler fare di tutto per continuare a vincere ancora. Lavoreremo come in tutti questi anni per essere competitivi e arrivare fino in fondo”.

I due arrivi a parametro zero

“Ho seguito tanto Zielinski perché mi piace molto come centrocampista e credo che ci possa dare una grande mano”.

