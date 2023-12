Lenglet Milan, Emery lo blinda: «È un grande professionista, la squadra ha bisogno di lui». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’allenatore dell’ Aston Villa Unai Emery ha parlato in conferenza stampa del difensore Lenglet, nome accostato al mercato Milan per il mercato di gennaio.

PAROLE – «Lenglet è un grande professionista. Veniva anche ad allenarsi quando i giocatori avevano il giorno libero. Ho parlato con Lenglet e gli ho detto che sono molto felice con lui. Ne ho bisogno, la squadra ne ha bisogno adesso. Abbiamo concordato un contratto tra il club e lui per aiutarci. Secondo me non è cambiato nulla in questo rapporto».

