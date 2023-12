Lenglet Milan idea sempre più concreta: tre nodi da sciogliere al più presto per portare avanti questa ipotesi

È Lenglet l’ultima idea in casa Milan per rinforzare la difesa nel corso del prossimo mercato di gennaio. Tuttosport oggi in edicola ha svelato i tre nodi da sciogliere per portare avanti questa ipotesi.

Innanzitutto c’è da convincere l’Aston Villa a privarsi del giocatore e a cercarsi un sostituto; poi bisognerà farlo rientrare al Barcellona e a quel punto prenderlo in prestito con diritto di riscatto appaltando però lo stipendio da 6 milioni di euro ai blaugrana (che ogg ne pagano solo il 25%).

