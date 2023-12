Lenglet Milan, la mossa dei rossoneri: l’operazione in entrata per l’arrivo a gennaio del difensore è complicata per un motivo

Clément Lenglet è finito nel mirino del calciomercato Milan, alla caccia di nuovi innesti in difesa per via dell’emergenza infortuni che ha colpito la squadra di Stefano Pioli e principalmente il reparto arretrato.

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su X, i rossoneri finora avrebbero chiesto semplicemente delle informazioni al Barcellona, proprietario del cartellino del giocatore attualmente in prestito all’Aston Villa. Affare che sembra essere abbastanza complicato a livello economico.

