Lenglet Milan sì ma solo a queste condizioni: le ultime sul difensore di proprietà del Barcellona e in forza all’Aston Villa

Il Milan non smette di pensare a Lenglet come possibile rinforzo a stagione in corso per la sua difesa, duramente messa alla prova nel corso di queste settimane dai tanti infortuni.

Come riportato dal Corriere dello Sport il giocatore avrebbe già dato il suo sì, ma resta da trovare l’accordo con il Barcellona e l’Aston Villa. Per i rossoneri il francese sarebbe una soluzione gradita solo in prestito con diritto di riscatto.

