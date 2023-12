Lenglet Milan, svolta nell’affare per il difensore in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona: cosa succede

Arrivano importanti novità per quanto riguarda Lenglet, difensore monitorato con grande attenzione dalla dirigenza del Milan come possibile rinforzo per il mercato di gennaio.

Come riportato da Sportitalia, il Barcellona non vuole per il momento dare l’ok ad un passaggio di maglia del difensore diverso dalla permanenza all’Aston Villa. I rossoneri sono stati avvisati.

