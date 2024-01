Lentini : «Mi rivedo in Leao, sul passaggio al Milan vi racconto che…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

L’ex giocatore del Milan Lentini ha parlato a Radio Serie A della sua carriera e di Leao.

SU LEAO – «Io mi rivedo in Leao, lui è molto bravo, si diverte e ha caratteristiche simili alle mie: forza fisica eccezionale e grande velocità».

PASSAGGIO AL MILAN – «All’inizio non ne volevo sapere, io ero molto affezionato al Torino. Alla fine però Galliani e Berlusconi mi hanno convinto e non me ne pento».

