Lenzini: «C’è entusiasmo nell’Italia, abbiamo un obiettivo. Il mio sogno è…». L’intervista della giocatrice della Juventus Women

Lenzini, giocatrice della Juventus Women, ha concesso un’intervista a Tuttosport in vista del debutto dell’Italia Femminile al Mondiale.

EMOZIONI VERSO L’ESORDIO – «C’è tanto entusiasmo sia all’interno del gruppo, sia intorno a noi. Si respira un’atmosfera completamente diversa rispetto a quella dell’Europeo scorso: ci sono tanta armonia e unione tra di noi e adesso non vediamo l’ora che arrivi la prima partita perché questa attesa ci sta anche un po’ sfinendo!».

ESSERE TRA LE TITOLARI DELL’ITALIA – «Continuerebbe a essere un sogno, come è già un sogno essere qua. Ma questo vale per ogni partita, non solo quella d’esordio: quando verrò chiamata in causa per me sarà un grandissimo orgoglio oltre che una grandissima emozione».

LE GIOVANI CONVOCATE – «Sono tanto giovani e quindi tanto spensierate: hanno quell’ansia che è normale visto dove sono, ma credo non abbiano ancora piena consapevolezza di cosa voglia dire avere la responsabilità di essere a un Mondiale. Ma proprio questa “leggerezza” è stata importante per portarle fino qui. In campo quella che mi ha sorpreso di più è stata Dragoni, non avevo avuto molto modo di vederla prima e le sue doti tecniche sono notevoli, ha un potenziale veramente grande».

APPELLO AI TIFOSI – «Qualsiasi squadra che porta sul petto la bandiera dell’Italia deve essere seguita e supportata. Siamo una Nazionale che sta partecipando un Mondiale. Tanto basta per me».

ARGENTINA, SVEZIA E SUDAFRICA – «Qualsiasi girone in un Mondiale è difficile, nessuna squadra che sulla carta può essere più “scarsa” è da sottovalutare perché tutti arrivano con motivazioni altissime. Sicuramente la Svezia sarà l’avversaria più difficile, è una delle migliori Nazionali al mondo, ma anche l’Argentina avrà tanta fame e non sarà facile star dietro allo strapotere fisico delle sudamericane».

POSSIBILITA’ DI PASSARE IL GIRONE E OBIETTIVI – «Sono scaramantica e non dico niente. Penso, però, che il grande gruppo, l’armonia e la voglia di giocare che abbiamo ci mettano in una buona condizione…Dove si può arrivare? Adesso tocco tutto il ferro che trovo qui intorno! Diciamo che un grande obiettivo sarebbe fare meglio rispetto ai quarti di finale centrati quattro anni fa».

ITALIA FEMMINILE COME L’ITALIA U19 – «Perché no! Li abbiamo seguiti, anche se non sempre siamo riuscite a vedere le partite. Siamo veramente felici per loro e per tutto il nostro movimento perché quando una squadra azzurra vince, è come se vincessimo un po’ tutti!».

