Ruben Loftus Cheek è stato tra i migliori in campo di Milan-PSG, impressionando in positivo anche la stampa rivale

Pioggia di complimenti per Ruben Loftus Cheek dopo la sua super prestazione in Milan-PSG. Per il centrocampista sono arrivati gli elogi anche dalla stampa francese, precisamente da L’Equipe.

L’inviato Hugo Delom scrive: «Loftus-Cheek sembrava “Patrick Viera Prime” e Reijnders ha mostrato all’Europa il suo talento. Davanti, Leao, così deludente all’andata, ha torturato Marquinhos».

The post L’Equipe stregata da Loftus Cheek: «Sembrava Vieira Prime» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG