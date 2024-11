E’ arrivata in queste ore la notizia della lesione del legamento del ginocchio. Il grave infortunio condiziona il prossimo Milan-Juve.

Non arrivano buone notizie per il prossimo impegno che vedrà dinanzi Milan e Juventus a san Siro il prossimo 23 novembre. Il referto medico non lascia dubbi o speranze, il giocatore non sarà presente al big match tra gli uomini di Fonseca e quelli di Thiago Motta.

La sfida di campionato che attende i rossoneri al rientro dalla sosta si tinge così di giallo e suspance soprattutto per via dell’importanza strategica del match all’interno di un campionato che si articola in una lotta punto a punto che coinvolge sei squadre nel giro di pochi punti.

Milan-Juve: una partita già decisiva

Il Milan al rientro dalla sosta è chiamato a dare risposte forti, decisi e convincenti. Non è più possibile perdere tempo e lasciare punti per strada. Gli uomini di Fonseca dovranno sfruttare al meglio questa sosta per le Nazionali per recuperare le convinzioni perdute. La trasferta di Madrid aveva offerto speranze di riscatto, prontamente tradite all’Unipol Domus di Cagliari dove il Milan è ricaduto in vecchi errori del passato. La notizia dell’infortunio agita la vigilia della sfida di San Siro aggiungendo nuovi dubbi e perplessità ad una partita che può rappresentare un vero e proprio crocevia della stagione, sia sponda rossonera che bianconera.

Lesione del legamento

E’ stato reso noto il verdetto del referto medico in merito alla condizione fisica di Juan David Cabal, difensore della Juventus. La società bianconera ha reso noto quanto segue: “Gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro” fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale, dopo gli esami cui il calciatore si è sottoposto in mattinata al J Medical. “Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico”.

Thiago Motta

Tra assenze e rientri

Milan-Juve si articola su molti dettagli, sia in casa rossonera che bianconera. Il Milan spera di ritrovare Gabbia che, per via dell’infortunio, ha dovuto declinare anche la convocazione in Nazionale. Dopo l’iniziale spavento Morata dovrebbe esserci per la sfida, mentre sponda bianconera occorre attendere per capire se Nico Gonzalez riuscirà a essere del match. Sicure le assenze tra le fila di Thiago Motta invece di Cabal, come detto, e anche di Adzic, oltre a quella di lunga data di Bremer.

