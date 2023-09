L’Italia U21 non va oltre lo 0-0 nel match di qualificazioni agli europei contro la Lettonia. La partita di Nasti e Colombo.

Partenza in salita per l’Italia U21. Gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0 nel match di qualificazioni agli europei contro la Lettonia. In campo anche i due giocatori di proprietà del Milan, Nasti e Colombo.

Il primo è rimasto in campo 53′, sostituito da Esposito. Il secondo è entrato allo stesso minuto di gioco al posto di Oristanio.

