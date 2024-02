Il tecnico nerazzurro ha numeri straordinari per quel che riguarda la massima competizione europea per club anche se l’obiettivo quest’anno è il campionato.

L’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi ha conosciuto una crescita impressionante ed inaspettata se si restringe il campo alle coppe: non solo quelle nazionali però, sì perché il dato eclatante riguarda proprio la Champions League.

Il bilancio

L’ex Lazio eredita la squadra campione d’Italia da Antonio Conte anche se il gruppo viene alleggerito da diverse cessioni eccellenti, cosa che almeno inizialmente non pone lo Scudetto come obiettivo primario. Come andò quella stagione, la sua prima sulla panchina nerazzurra, lo sappiamo benissimo; in Champions League l’Inter torna agli ottavi dopo molti anni anche se la gestione delle risorse da parte del tecnico nel ritorno con il Liverpool all’epoca fu oggetto di diverse critiche.

Inzaghi meglio dei mostri sacri

Nelle stagioni successive l’Inter ha sempre oltrepassato il girone eliminatorio: Il Giornale fa notare che Inzaghi alla guida dell’Inter ha vinto 15 partite in Champions League, se si sommano le vittorie di Conte, Spalletti e Mourinho sempre in nerazzurro si arriva allo stesso numero. Il suo predecessore tra l’altro vinse solo 2 partite in 2 anni nella massima competizione europea; ora Inzaghi può staccare tutti ma bisogna innanzitutto uscire indenni dal Civitas Metropolitano di Madrid il 13 marzo. L’obiettivo prioritario soprattutto quest’anno resta lo Scudetto ma in base a questi dati si evince anche che il modo di giocare dell’Inter di Inzaghi è piuttosto europeo.

