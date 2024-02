Walter Zenga, grande ex nerazzurro, ha commentato le dichiarazioni postpartita di De Paul circa la superiorità in campo

In onda su Inter Tv, Walter Zenga, l’immortale Uomo Ragno nerazzurro, ritorna sulle dichiarazioni di De Paul al triplice fischio di Inter Atletico, smentendole.

INTER ATLETICO – La dichiarazione di De Paul non mi sembra sia stata in linea con la partita. Mi ha sorpreso il palleggio degli spagnoli nel primo tempo, la mentalità del Cholo è cambiata. Non mi è dispiaciuto da questo punto vista, erano messi bene in campo, anche se preferivano palleggiare che affondare. Ora voglio vedere cosa farà al ritorno Simeone, penso che qualcosa cambierà, soprattutto nell’atteggiamento

