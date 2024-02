Denzel Dumfries si è seduto di nuovo al tavolo del calciomercato Inter, pronto a trattare per ottenere il rinnovo coi nerazzurri: i dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries vuole trattare con il calciomercato Inter per ottenere il rinnovo. La notizia ha del clamoroso, considerando le pretese avanzate in precedenza.

Denzel si è reso conto che trovare un’altra squadra in grado di offrirgli la stessa competitività dell’Inter, un salario significativo e la possibilità di vivere in una città che ama come Milano non è così semplice. Questa consapevolezza lo ha portato a riconsiderare la sua posizione, con il club della famiglia Zhang felice di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative.

In passato, l’Inter aveva offerto a Dumfries uno stipendio simile a quello di Dimarco, pari a 4 milioni netti più bonus. Tuttavia, l’ex giocatore del PSV riteneva di meritare molto di più e aveva richiesto un aumento di 1,5 milioni, rendendo apparentemente impossibile qualsiasi accordo. Nonostante ciò, le trattative sono riprese e ora c’è fiducia nel poter raggiungere un’estensione contrattuale prima della fine della stagione, con l’offerta del club che si mantiene sui 4 milioni netti più bonus a stagione.

