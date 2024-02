I nerazzurri tornano a fare i conti con il doppio impegno dopo diverso tempo: nella prossima partita potrebbe esserci una formazione inedita.

Archiviato l’1-0 con l’Atletico Madrid con un minimo di rammarico per non aver concretizzato tutte le occasioni prodotte, l’Inter si rituffa sul campionato; i pensieri torneranno alla Champions giusto qualche giorno prima del ritorno del 13 marzo.

Turnover

I nerazzurri vogliono continuare la loro corsa verso la possibile conquista del ventesimo Scudetto ma pare proprio che a Lecce la formazione iniziale possa essere zeppa di seconde linee. Inzaghi deve fare i conti con la stanchezza di diversi interpreti e col fatto che anche diversi big devono rifiatare in vista del recupero di mercoledì prossimo contro l’Atalanta; difficile se non impossibile comunque che ci sia una turnazione massiccia come quella vista a Lisbona. Contro il Benfica infatti il tecnico cambiò 8 elementi rispetto alla partita precedente ma c’è da dire che in quell’occasione la qualificazione agli ottavi era già stata raggiunta.

Yann Sommer

La probabile

Da Appiano Gentile arrivano brutte notizie per quel che riguarda Yann Sommer: il portiere oggi non si è allenato a causa di uno stato febbrile ed è quindi in dubbio per la gara contro i giallorossi. Domani lo staff tecnico valuterà cosa fare, nel caso si scelga di adottare la prudenza giocherà Audero. Sky Sport sostiene che in difesa dovrebbero giocare Bisseck e Carlos Augusto insieme a De Vrij; considerato quindi l’arretramento del brasiliano, sulla fascia sinistra giocherà Dimarco con Buchanan unica riserva. A centrocampo dovrebbe riposare solo Barella mentre in avanti dovrebbero esserci i due sudamericani Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.

L’articolo Verso Lecce-Inter: si va verso un turnover pesante, a rischio anche un big proviene da Notizie Inter.

