Fonseca ha steccato in entrambe le partite di Champions. La critica al portoghese si infiamma sempre di più, nonostante la buona prestazione. In Champions League il Milan cerca ancora i suoi primi punti dopo essere incappato in una seconda sconfitta, questa volta per mano del Bayer Leverkusen. Sebbene la situazione appaia delicata, il calendario prossimo offre speranze di redenzione, presentando incontri teoricamente più abbordabili. A dispetto del risultato negativo, alcuni aspetti della partita contro la squadra tedesca evidenziano segnali incoraggianti per il futuro dei rossoneri. Un inizio difficile in Europa Il percorso del Milan in questa stagione di Champions League si sta rivelando più aspro di quanto previsto, con il club ancorato a zero punti dopo due giornate. Tuttavia, lo scenario che si delinea per le prossime cinque partite lascia intravedere la possibilità di un riscatto, nonostante gli ostacoli incontrati finora. La sfida contro il Bayer Leverkusen, in particolare, ha […]

