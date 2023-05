Moussa Diaby, esterno del Bayer Leverkusen, ha parlato in vista del match di Europa League di questa sera contro la Roma

Moussa Diaby, esterno del Leverkusen, ha parlato al sito ufficiale dell’UEFA del match di Europa League contro la Roma.

LE PAROLE – «Sarà una grande partita. Entrambe le squadre lotteranno per vincere e in più sappiamo quanto sono forti i club italiani in questo momento. Mi aspetto una grande partita perché conosciamo la Roma, il suo allenatore e i suoi tifosi appassionati. Anche noi avremo bisogno dei nostri tifosi. Loro ci motiveranno a giocare due grandi partite per raggiungere la finale per loro. Sappiamo di meritare di essere qui. Siamo riusciti a giocare grandi partite quando è servito. Raggiungere le semifinali non è un’impresa da poco, visto che il club non raggiungeva questa fase in Europa da molto tempo. Ci meritiamo di essere qui e faremo di tutto per raggiungere la finale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG